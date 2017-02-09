СМИ: В США произошло опасное сближение самолёта с лайнером Трампа

В США произошло неожиданное сближение самолёта с «бортом номер один» американского президента Дональда Трампа.

Как отмечает ABC со ссылкой на источники, инцидент произошёл над Флоридой, самолёт должен был сохранять дистанцию в три морские мили от самолёта Трампа.

По данным другого источника, самолёты находились на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы их экипажи могли «войти в визуальный контакт».

Также сообщается, что ведётся расследование причин сближения, при этом не указывается, какой именно это был самолёт, пишет RT.