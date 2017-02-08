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Пушилин: Киев не стремится к миру

08.02.2017 - 22:03

Последнее обострение на линии соприкосновения в Донбассе укрепило мнение, что Украина не стремиться и не имеет возможностей мирно урегулировать конфликт. Об этом сегодня «Донецкому агентству новостей» заявил глава делегации ДНР на переговорах в Минске, председатель Народного Совета Денис Пушилин.

«За почти три года боевых действий мы имели достаточно возможностей удостовериться в отсутствии стремлений и возможностей у Украины мирно урегулировать конфликт. И последнее обострение только укрепило это мнение», — сказал Пушилин.

Он также отметил, что обращение Республик Донбасса к мировым лидерам с просьбой повлиять на Киев и прекратить геноцид населения стало «выражением мнения жителей ДНР». «И отклик, который мы получили, говорит о том, что мы движемся верным путем», — подчеркнул спикер.

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