Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 8 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

В Черкасском облсовете произошла драка

08.02.2017 - 21:21

В ходе заседания Черкасского областного совета произошла драка из-за выступления на русском языке. Заседание в облсовете началось с отчёта и. о. директора гостиницы "Днепр" Бориса Лебедцова, который выступал на русском языке.

В связи с этим против него начали выступать представители партии "Свобода", которые потребовали, чтобы директор говорил на украинском языке.

Лебедцов ответил, что на русском ему общаться удобнее, после чего один из представителей "Свободы" Юрий Ботнар начал потасовку, которая переросла в драку.
Участников заседания разняли присутствующие депутаты и правоохранительные органы, сообщают «Новости Донецкой Республики».

ПолитикаБольше материалов
Путь к Империи
Александр Гончаров
Русский Трансвааль в огне
Алексей Сокольский
Из украинцев в русских
Константин Щемелинин
Цель карателей в Донбассе
Борис Джерелиевский
Маховик переселения
Владислав Гулевич
ОбществоЕще
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Убивая в себе русское, украинцы убивают себя
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Как фактор процветания будущей России
Владислав Гулевич
Колесо историиБольше материалов
Инферно Ленина
Первый идеологический маньяк в истории
Виктор Аксючиц
За други своя
Братство во Христе для русских важнее крови и геополитических союзов
Ольга Решетникова
Сатрапы и их последыши
с коммунистической и либеральной прокладками
Алексей Сокольский
Фальсификаторы русской истории
«Еврооптимисты» — за превращение Белой Руси в захолустье
Дмитрий Цыбаков
ПроисшествияЕще
Подлость и переубеждение
Отдел информации
Болотов мог быть отравлен
Вдова лидера ополчения о роковой встрече с чашечкой кофе
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
БлогиЕще
Украина - это Россия наоборот
Сколько людей доверяют Порошенко?
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования