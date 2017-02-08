В Черкасском облсовете произошла драка

В ходе заседания Черкасского областного совета произошла драка из-за выступления на русском языке. Заседание в облсовете началось с отчёта и. о. директора гостиницы "Днепр" Бориса Лебедцова, который выступал на русском языке.

В связи с этим против него начали выступать представители партии "Свобода", которые потребовали, чтобы директор говорил на украинском языке.

Лебедцов ответил, что на русском ему общаться удобнее, после чего один из представителей "Свободы" Юрий Ботнар начал потасовку, которая переросла в драку.

Участников заседания разняли присутствующие депутаты и правоохранительные органы, сообщают «Новости Донецкой Республики».