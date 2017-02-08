Трамп считает суды США политизированными

Президент США Дональд Трамп, комментируя решение суда в отношении своего указа о мигрантах, назвал американские суды политизированными. Об этом он заявил, выступая в Вашингтоне перед сотрудниками правоохранительных органов.

«Я не хотел когда-либо называть суд пристрастным. И я не буду его так называть. У нас ещё нет решения (по делу об ужесточении миграционного режима). Однако суды кажутся очень политизированными», — сказал Трамп, пишет RT.

Американский лидер также отметил, что было бы здорово, если бы суды делали то, что нужно.

Ранее суд в США отклонил апелляцию Трампа на решение о приостановке действия указа о мигрантах.

Согласно указу, подписанному Дональдом Трампом 27 января, в США временно запрещён въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, в стране приостановлен приём беженцев.

Во вторник, 7 февраля, в апелляционном суде девятого округа в Сан-Франциско прошли слушания по миграционному указу.