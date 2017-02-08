Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 8 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Трамп считает суды США политизированными

08.02.2017 - 20:21

Президент США Дональд Трамп, комментируя решение суда в отношении своего указа о мигрантах, назвал американские суды политизированными. Об этом он заявил, выступая в Вашингтоне перед сотрудниками правоохранительных органов.

«Я не хотел когда-либо называть суд пристрастным. И я не буду его так называть. У нас ещё нет решения (по делу об ужесточении миграционного режима). Однако суды кажутся очень политизированными», — сказал Трамп, пишет RT.

Американский лидер также отметил, что было бы здорово, если бы суды делали то, что нужно.

Ранее суд в США отклонил апелляцию Трампа на решение о приостановке действия указа о мигрантах.

Согласно указу, подписанному Дональдом Трампом 27 января, в США временно запрещён въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, в стране приостановлен приём беженцев.

Во вторник, 7 февраля, в апелляционном суде девятого округа в Сан-Франциско прошли слушания по миграционному указу.

Больше материалов по теме

21:53 Президент США окончательно сформировал свой кабинет
19:49 Пентагон: США поддерживают с РФ каналы по предотвращению инцидентов в небе над Сирией
07.02 - 20:58 Чуркин об отношениях с США: мы не ждём чудес
07.02 - 18:15 Власти США аннулировали визу Ляшко
07.02 - 15:58 Трамп: "Я не знаю Путина"
Трамп нашел свою пробирку
07.02 - 09:39 Политика
Вашингтон пытается воздействовать на Москву через Тегеран
Не время для Ялты-2
16.01 - 07:07 Политика
США, Китай и Россия — фундаментальная конструкция
Хищник с аурой индиго
13.01 - 21:04 Политика
Звери с добрейшими мордочками вокруг России
ПолитикаБольше материалов
Путь к Империи
Александр Гончаров
Русский Трансвааль в огне
Алексей Сокольский
Из украинцев в русских
Константин Щемелинин
Цель карателей в Донбассе
Борис Джерелиевский
Маховик переселения
Владислав Гулевич
ОбществоЕще
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Убивая в себе русское, украинцы убивают себя
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Как фактор процветания будущей России
Владислав Гулевич
Колесо историиБольше материалов
Инферно Ленина
Первый идеологический маньяк в истории
Виктор Аксючиц
За други своя
Братство во Христе для русских важнее крови и геополитических союзов
Ольга Решетникова
Сатрапы и их последыши
с коммунистической и либеральной прокладками
Алексей Сокольский
Фальсификаторы русской истории
«Еврооптимисты» — за превращение Белой Руси в захолустье
Дмитрий Цыбаков
ПроисшествияЕще
Подлость и переубеждение
Отдел информации
Болотов мог быть отравлен
Вдова лидера ополчения о роковой встрече с чашечкой кофе
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
БлогиЕще
Украина - это Россия наоборот
Сколько людей доверяют Порошенко?
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования