РФ и США обсудили предотвращение инцидентов в небе над Сирией

Состоялась видеоконференция рабочей группы России и США по вопросам предотвращения инцидентов и обеспечению безопасности полётов авиации в воздушном пространстве Сирии, сообщается в пресс-релизе Минобороны России.

Отмечается, что стороны обменялись оценками выполнения достигнутых договорённостей.

«Было констатировано отсутствие каких-либо существенных инцидентов в связи с применением авиации ВКС России и ВВС возглавляемой США коалиции в Сирии, а также эффективность и надёжность существующих каналов связи», — говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что США поддерживают с Россией каналы по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, пишет RT.