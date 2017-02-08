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РФ и США обсудили предотвращение инцидентов в небе над Сирией

08.02.2017 - 20:43

Состоялась видеоконференция рабочей группы России и США по вопросам предотвращения инцидентов и обеспечению безопасности полётов авиации в воздушном пространстве Сирии, сообщается в пресс-релизе Минобороны России.

Отмечается, что стороны обменялись оценками выполнения достигнутых договорённостей.

«Было констатировано отсутствие каких-либо существенных инцидентов в связи с применением авиации ВКС России и ВВС возглавляемой США коалиции в Сирии, а также эффективность и надёжность существующих каналов связи», — говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что США поддерживают с Россией каналы по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, пишет RT.

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