Глава МИД Литвы посетит Украину

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетит Украину с рабочим визитом с 9 по 11 февраля. Об этом, как передает RT, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы.

По данным ведомства, министр посетит Киев и Донецкую область. Также он встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным и другими правительственными чиновниками, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в стране и вопросы внешней политики.

На востоке Украины у министра запланированы встречи с местными органами власти, украинскими военными и представителями негосударственных организаций.