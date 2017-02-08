Путин: Достижения российской науки являются мировым достоянием

Достижения российской науки являются мировым достоянием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Сегодня - в День российской науки - глава государства вручил премии молодым российским ученым в области науки и инноваций.

Как информирует «Российская газета», президент поздравил всех, кто занимается наукой, с праздником.

- Значение этого праздника выходит за рамки сообщества ученых. Российская наука, ее традиции, школы, уникальные достижения, безусловно, не только общенациональное, но и мировое достояние, - отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что перед нашей страной и всем миром стоят масштабные вызовы технологического развития, а также обеспечения экологической, биологической и продовольственной безопасности. Решить эти задачи можно только с помощью науки и современных технологий.