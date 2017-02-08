Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 8 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из Сирии в Североморск

08.02.2017 - 16:27

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернулся из Сирии в Североморск. Отмечается, что 9 февраля экипаж примет участие в церемонии встречи с представителями главного командования ВМФ России и Северного флота. Об этом, как передает RT, сообщает Минобороны России.

«Экипажи подготовят корабли к торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, намеченной на 9 февраля. В ней примут участие представители главного командования ВМФ России, командования Северного флота, администрации Мурманской области и Североморска», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ранее из Средиземного моря также вернулся тяжёлый ракетный крейсер «Пётр Великий».

О том, что авианесущая группировка во главе с «Адмиралом Кузнецовым» начинает переход в Североморск из Средиземного моря, стало известно 6 января.

Больше материалов по теме

26.09 - 09:52 Самолет Philippine Airlines вернулся в аэропорт Манилы из-за задымления на борту
09.01 - 15:26 Крейсер "Москва" вернулся из Сирии в Севастополь
18:11 Названа новая версия гибели Гиви
17:19 Глава ДНР: Виновные в гибели Гиви будут установлены в ближайшее время
17:12 ВСУ за сутки 775 раз обстреляли территорию ДНР
Подлость и переубеждение
06.02 - 16:11 Происшествия
Бездействие следствия, ложь на Life.ru и вмешательство диаспоры
Болотов мог быть отравлен
01.02 - 14:34 Происшествия
Вдова лидера ополчения о роковой встрече с чашечкой кофе
Иудин грех коммуниста
01.02 - 12:18 Происшествия
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
ПолитикаБольше материалов
Русский Трансвааль в огне
Алексей Сокольский
Из украинцев в русских
Константин Щемелинин
Цель карателей в Донбассе
Борис Джерелиевский
Маховик переселения
Владислав Гулевич
Ожидание «Точек-У»
Константин Щемелинин
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
ОбществоЕще
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Убивая в себе русское, украинцы убивают себя
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Как фактор процветания будущей России
Владислав Гулевич
Колесо историиЕще
За други своя
Ольга Решетникова
Сатрапы и их последыши
с коммунистической и либеральной прокладками
Алексей Сокольский
Фальсификаторы русской истории
«Еврооптимисты» — за превращение Белой Руси в захолустье
Дмитрий Цыбаков
ПроисшествияЕще
БлогиЕще
Украина - это Россия наоборот
Сколько людей доверяют Порошенко?
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования