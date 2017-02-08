Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернулся из Сирии в Североморск. Отмечается, что 9 февраля экипаж примет участие в церемонии встречи с представителями главного командования ВМФ России и Северного флота. Об этом, как передает RT, сообщает Минобороны России.

«Экипажи подготовят корабли к торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, намеченной на 9 февраля. В ней примут участие представители главного командования ВМФ России, командования Северного флота, администрации Мурманской области и Североморска», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ранее из Средиземного моря также вернулся тяжёлый ракетный крейсер «Пётр Великий».

О том, что авианесущая группировка во главе с «Адмиралом Кузнецовым» начинает переход в Североморск из Средиземного моря, стало известно 6 января.