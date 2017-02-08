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Глава ДНР: Виновные в гибели Гиви будут установлены в ближайшее время

08.02.2017 - 17:19

Виновные в гибели командира батальона «Сомали», Героя ДНР, полковника Михаила Толстых (позывной «Гиви») будут установлены в ближайшее время. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Сегодня был подло убит комбат «Сомали» с позывным «Гиви» Михаил Толстых, - сказал руководитель республики. - Предварительное следствие показало – это был теракт. Следствие устанавливает виновных, в ближайшее время мы это выясним».

Ранее сегодня сообщалось, что гибель Героя ДНР произошла в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета «Шмель».

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