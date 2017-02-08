ВСУ за сутки 775 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские силовики за прошедшие сутки почти 800 раз открывали огонь по территории ДНР. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«За прошедшие сутки силы Украины 775 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась шесть раз, минометы различного калибра 195 раз, БМП – 83 раза, 23-мм зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 492 раза», — отметил Басурин.

Сложная ситуация сложилась на северном и южном участках фронта. Огонь по Горловке и прилегающим поселкам Доломитное, Широкая Балка, Зайцево, Михайловка и Озеряновка, Ясиноватой и селу Спартак, району аэропорта Донецка, городу Докучаевску и окраинному поселку Ясное, селам Новая Марьевка и Новоласпа Тельмановского района, а также Новоазовского – Коминтерново, Ленинское и Октябрь.

«Потерь среди местного населения и в подразделениях вооруженных сил ДНР за прошедшие сутки не установлено», — подчеркнул Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».