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Захарченко: Власти Украины должны быть внесены в списки террористических организаций

08.02.2017 - 17:11

Глава ДНР Александр Захарченко сегодня после убийства полковника Вооруженных сил ДНР Михаила Толстых и после массированных обстрелов со стороны ВСУ жилых кварталов обратился к мировой общественности с просьбой признать украинские власти террористическими. Об этом руководитель Республики заявил сегодня журналистам.

«Обращаюсь ко всей общественности, я считаю, что украинские власти должны быть внесены в списки террористических организаций во всем мире», — сказал Захарченко.

Он добавил, что Украина, как государство, "превратилось в террористическую организацию".

«На полях сражения у них не получается нас побеждать, они получили в любом своем наступлении «котлы», и потому нас они убивают подло», — резюмировал Глава Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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