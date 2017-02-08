Захарченко: Власти Украины должны быть внесены в списки террористических организаций

Глава ДНР Александр Захарченко сегодня после убийства полковника Вооруженных сил ДНР Михаила Толстых и после массированных обстрелов со стороны ВСУ жилых кварталов обратился к мировой общественности с просьбой признать украинские власти террористическими. Об этом руководитель Республики заявил сегодня журналистам.

«Обращаюсь ко всей общественности, я считаю, что украинские власти должны быть внесены в списки террористических организаций во всем мире», — сказал Захарченко.

Он добавил, что Украина, как государство, "превратилось в террористическую организацию".

«На полях сражения у них не получается нас побеждать, они получили в любом своем наступлении «котлы», и потому нас они убивают подло», — резюмировал Глава Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».