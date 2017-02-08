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Басурин заявил о нежелании ОБСЕ помочь решению конфликта в Донбассе

08.02.2017 - 16:34

Отдельные руководители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине не желают способствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе, заявил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что подготовили план поэтапного урегулирования конфликта в Донбассе. Он предусматривает полное прекращение огня, отведение тяжелого вооружения от линии соприкосновения, доступ ОБСЕ в места хранения техники, создание в радиусе одного километра от Донецкой фильтровальной станции зоны без вооружений и любых военных подразделений, а также запрет на любые наступательные действия.

Басурин сообщил, что этот план был передан украинским силовикам, однако те проигнорировали инициативу ДНР.

"Позиция первого заместителя главы СММ ОБСЕ Хуга вызвала у нас, мягко сказать, непонимание, так как он отказался выступить посредником в переговорном процессе, просто проигнорировав нашу инициативу. Не пора ли руководству ОБСЕ пересмотреть свое отношение к отдельным наблюдателям миссии, работающим на Украине, в том числе к работе Александра Хуга. А особое внимание обратить на принципиальную необъективность действий Хуга и полное нежелание его способствовать урегулированию конфликта на Донбассе", — заявил Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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