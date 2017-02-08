Басурин: ВСУ начали минировать Авдеевский коксохимический завод

ВСУ приступили к минированию находящегося на контролируемой Киевом территории Авдеевского коксохимического завода, в случае подрыва региону угрожает экологическая катастрофа. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Нам стало известно, что украинские военные проводят подготовительные мероприятия по минированию Авдеевского коксохимического завода. В случае подрыва этого завода на Донбассе произойдет экологическая и гуманитарная катастрофа. Другими словами, это будет применение химического оружия против населения. Это самый настоящий спланированный теракт", — сказал Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».