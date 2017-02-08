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Песков: Убийство Гиви совершено с целью дестабилизации обстановки в Донбассе

08.02.2017 - 12:59

Убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, является попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Об этом, как пишет RT, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что речь идёт о попытках дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Безусловно, мы надеемся, что имеется определённый запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации. Потому что ситуация и без того остаётся, к сожалению, очень напряжённая в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной», — сказал Песков, прокомментировавшего убийство Гиви.

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, погиб в результате взрыва, предположительно, в собственном кабинете, 8 февраля. По факту произошедшего в самопровозглашённой Донецкой народной республике возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

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