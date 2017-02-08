Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 8 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

ВСУ обстреляли семь районов ДНР

08.02.2017 - 11:54

Украинские силовики с вечера обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов семь прифронтовых районов Республики. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«Украинская сторона с 18:00 и до 02:00 обстреливала территорию Донецкого аэропорта, поселок Озеряновка под Горловкой, села Новоласпа, Новая Марьевка Тельмановского района, Ленинское, Октябрь Новоазовского района и окрестности Ясиноватой, — сказал собеседник агентства. — Огонь велся из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм».

Наряду с тяжелым вооружением при обстрелах населенных пунктов ДНР украинская армия применяла, также вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Больше материалов по теме

07.02 - 16:03 ЛНР: ВСУ перебрасывают силы и средства на Донецкое направление
07.02 - 13:50 ВСУ за сутки 607 раз обстреляли территорию ДНР
07.02 - 10:59 ВСУ обстреляли КПП "Майорск" в Горловке
07.02 - 09:20 ВСУ обстреляли окраины Горловки
07.02 - 08:55 ВСУ обстреляли город Докучаевск
Старуха идет за "ветеранами АТО"
19.01 - 17:41 Происшествия
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Новая радость от собственного поражения
16.12 - 16:41 Происшествия
И опять - "ура!", "классно!" и "супер!" по поводу разбитой техники
Трофейная техника
06.12 - 10:43 Происшествия
с военного парада Дня независимости Украины
ПолитикаБольше материалов
Цель карателей в Донбассе
Борис Джерелиевский
Маховик переселения
Владислав Гулевич
Ожидание «Точек-У»
Константин Щемелинин
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Храни веру Православную, ибо в ней твое утверждение!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Убивая в себе русское, украинцы убивают себя
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Как фактор процветания будущей России
Владислав Гулевич
Украинская делегация в США
Цвет из Днепропетровска в Цинциннати
Отдел информации
Колесо историиЕще
За други своя
Ольга Решетникова
Сатрапы и их последыши
с коммунистической и либеральной прокладками
Алексей Сокольский
Фальсификаторы русской истории
«Еврооптимисты» — за превращение Белой Руси в захолустье
Дмитрий Цыбаков
ПроисшествияЕще
БлогиЕще
Украина - это Россия наоборот
Сколько людей доверяют Порошенко?
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования