ВСУ обстреляли семь районов ДНР

Украинские силовики с вечера обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов семь прифронтовых районов Республики. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«Украинская сторона с 18:00 и до 02:00 обстреливала территорию Донецкого аэропорта, поселок Озеряновка под Горловкой, села Новоласпа, Новая Марьевка Тельмановского района, Ленинское, Октябрь Новоазовского района и окрестности Ясиноватой, — сказал собеседник агентства. — Огонь велся из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм».

Наряду с тяжелым вооружением при обстрелах населенных пунктов ДНР украинская армия применяла, также вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.