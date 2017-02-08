МИД: Россия не видит причин возвращаться к гонке вооружений

Россия может ответить в случае эскалации в Европе, но это не означает возврата к гонке вооружений. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружением МИД России Михаил Ульянов.

«Я не уверен, что будет эскалация», — ответил Ульянов на вопрос, согласен ли он с прогнозами, что США и Россия «обречены» на выход на очередной виток гонки вооружений в Европе.

При этом он отметил, что Москва найдёт способ отреагировать на неблагоприятное развитие событий.

«А реакция может быть двоякой: либо дипломатическая (но дипломатия здесь, к сожалению, пока не работает), либо военно-технический ответ. Над ним, как я понимаю, российские военные активно работают, и есть прогресс. Но это не обязательно выльется в гонку вооружений», — сказал дипломат, пишет RT.

Ранее стало известно, что конгресс США рассмотрит проект о запрете президенту наносить превентивный ядерный удар.