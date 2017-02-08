В ДНР заявили, что знают имена исполнителей убийства Гиви

В прокуратуре самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что правоохранительным органам ДНР удалось «по горячим следам» выйти на предполагаемых исполнителей убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви. Об этом сообщает RT.

«Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова («Моторолы») — звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы», — заявили в прокуратуре.

Представитель прокуратуры отметил, что исполнители преступления понесут наказание «по всей строгости законов военного времени».

По факту произошедшего в ДНР возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».