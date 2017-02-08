Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 8 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

В ДНР заявили, что знают имена исполнителей убийства Гиви

08.02.2017 - 10:45

В прокуратуре самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что правоохранительным органам ДНР удалось «по горячим следам» выйти на предполагаемых исполнителей убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви. Об этом сообщает RT.

«Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова («Моторолы») — звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы», — заявили в прокуратуре.

Представитель прокуратуры отметил, что исполнители преступления понесут наказание «по всей строгости законов военного времени».

По факту произошедшего в ДНР возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

ПолитикаБольше материалов
Цель карателей в Донбассе
Борис Джерелиевский
Маховик переселения
Владислав Гулевич
Ожидание «Точек-У»
Константин Щемелинин
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Храни веру Православную, ибо в ней твое утверждение!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Убивая в себе русское, украинцы убивают себя
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Как фактор процветания будущей России
Владислав Гулевич
Украинская делегация в США
Цвет из Днепропетровска в Цинциннати
Отдел информации
Колесо историиЕще
За други своя
Ольга Решетникова
Сатрапы и их последыши
с коммунистической и либеральной прокладками
Алексей Сокольский
Фальсификаторы русской истории
«Еврооптимисты» — за превращение Белой Руси в захолустье
Дмитрий Цыбаков
ПроисшествияЕще
БлогиЕще
Украина - это Россия наоборот
Сколько людей доверяют Порошенко?
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования