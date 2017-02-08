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Посол РФ рассказал о перспективах сотрудничества Москвы, Пекина и Вашингтона

08.02.2017 - 08:59

Перспективы взаимодействие по линии России, Китая и США при решении международных проблем существуют, однако для этого нужна хотя бы элементарная степень взаимного доверия между странами. Такое мнение выразил российский посол в КНР в Андрей Денисов.

«Эти перспективы (сотрудничества России, КНР, США) были всегда, и вопрос только в том, как их использовать. Ведь для того, чтобы налаживать сотрудничество не в двустороннем, а в многостороннем формате, нужна какая-то элементарная степень взаимного доверия между участниками. Понятно, что сочетание возможностей США, Китая и России в самых разных областях могло бы принести очевидную пользу для оздоровления общей международной обстановки», — сказал Денисов.

По его словам, в последнее время эту задачу России и Китаю приходилось выполнять вдвоём. При этом дипломат отметил, что если появится возможность взаимодействия по линии России, Китая, США — это пойдёт на пользу всему миру.

«Есть проблемы, где соответствующие усилия, совершенно очевидно, могли бы принести пользу. Например, ядерная проблема Корейского полуострова, урегулирование в Сирии, где наши китайские партнеры в последнее время повысили свой профиль и действуют очень конструктивно», — сказал Денисов, пишет RT.

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