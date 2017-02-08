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Командование ДНР представило план урегулирования ситуации на линии фронта

08.02.2017 - 08:43

В ДНР обнародовали свой план нормализации обстановки на линии соприкосновения сторон, который включает как отвод тяжелых вооружений от фронта, так и создание зоны без военных подразделений на одном из самых «горячих» участков. План сегодня предоставили оперативном командовании ДНР.

«Мы подготовили свои предложения по полному прекращению огня и разведению сторон вдоль всей линии соприкосновения. Он был готов еще 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ», — отмечается в сообщении.

План включает 5 пунктов:

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение на всей линии соприкосновения;
2. Отвод всех запрещенных соответствующими документами вооружений в определенные данными документами места хранения;
3. Предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ, в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений;
4. С целью восстановления объектов инфраструктуры, а также нормализации жизни мирных жителей в районе Ясиноватой и Авдеевки, в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции создается зона без вооружений и любых военных подразделений;
5. Запрет любых наступательных действий и запрет на сближение сторон.

Командование ДНР особо подчеркивает, что все предложения были задокументированы и переданы украинскому командованию, но там полностью проигнорировали инициативу Республики. При этом первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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