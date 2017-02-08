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Бельгийский депутат назвал РФ единственной страной, помогающей Сирии

08.02.2017 - 07:54

Россия является единственным государством, которое реально борется с терроризмом в Сирии, а также оказывает помощь местному населению, в то время как поддержка европейских стран ограничивается словами. Об этом заявил глава делегации нижней палаты Федерального парламента Бельгии Филипп Девинтер в ходе поездки в Сирию.

«Мне стыдно признать, что европейские страны, в отличие от России, только говорят, а не оказывают реальную помощь и поддержку Сирии, всё заканчивается только на словах. Россия — единственное государство, которое оказывает реальную помощь людям в Сирии и принимает активное участие в борьбе с международным терроризмом и международными террористическими организациями — ИГ (запрещена в РФ), «Джабхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ) и другими», — сказал Девинтер.

Он отметил, что представителей делегации в Алеппо впечатлила российская гуманитарная акция, в которой им удалось поучаствовать: был развёрнут полевой госпиталь и полевая кухня.

Парламентарий отметил, что по возвращении в Бельгию делегация намерена рассказать об увиденном, пишет RT.

«Часто идёт негативная риторика в отношении российского вмешательства в конфликт, делаются различные информационные вбросы в СМИ с негативной оценкой действий России. Мы расскажем всё, что увидели своими глазами, засвидетельствуем позитивную роль России в урегулировании конфликта и в борьбе с джихадистскими, радикальными и прочими силами», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что бельгийские депутаты подготовят доклад о российской гумпомощи населению в Алеппо.

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