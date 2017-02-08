МИД Украины вызвал посла Германии из-за заявлений по выборам в Донбассе

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии в стране Эрнста Райхеля для объяснений на фоне его заявлений по выборам в Донбассе, передает Газета.Ru.

«Посол Федеративной Республики Германия приглашен в МИД для получения объяснений относительно его высказываний, опубликованных в интервью изданию «РБК-Украина», — сказала представитель пресс-службы ведомства Елена Ващенко.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в своем фейсбуке также заявила, что Берлину стоит подумать о назначении нового посла в стране.

«Возможно, стоит Германии подумать о замене посла, который вызвал такое возмущение среди всех политических сил, которые формируют парламент независимой Украины», — написала она.