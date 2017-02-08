МИД КНР: США следует освежить в памяти историю Второй мировой войны

США следует освежить в памяти историю Второй мировой войны, говоря об островах в Южно-Китайском море. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И.

«У меня есть предложение для американских друзей — освежите в памяти историю Второй мировой войны. В Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года чётко отмечено, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю ранее захваченные земли, в том числе архипелаг Спратли», — заявил Ван И во время пресс-конференции в Австралии.

Он отметил, что в 1946 году Китай вернул суверенитет над архипелагом при содействии американской стороны, однако впоследствии некоторые страны незаконным путем заняли часть островов Спратли, что привело к появлению так называемого спора в Южно-Китайском море.

Ван И подчеркнул, что вопросы вокруг Южно-Китайского моря должны решаться непосредственно вовлечёнными сторонами путём мирных консультаций, пишет RT.

Страны вне региона должны активно поддерживать усилия Китая и других стран по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море, а не наоборот, заключил глава китайского МИД.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил поддержку Японии в защите островов Сенкаку, о которых ведётся спор с Китаем.