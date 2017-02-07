PwC: Россия станет сильнейшей экономикой Европы к 2050 г.

Развивающиеся страны будут доминировать в глобальной экономике к 2050 году, а Россия станет сильнейшей экономикой Европы. Об этом говорится в докладе международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Согласно прогнозу компании, к 2050 году США по уровню ВВП будут уступать не только Китаю, но и Индии. Индонезия поднимется с восьмого места на четвёртое, а Бразилия — с седьмого на пятое. Россия же останется на шестом месте, однако будет первой в Европе за счёт потерянных Германией позиций.

Кроме того, аналитики PwC ожидают, что ВВП стран Евросоюза к 2050 году будет составлять не более 10% от мирового уровня. В целом они предсказывают увеличение мирового ВВП к этому времени примерно в два раза, пишет RT.