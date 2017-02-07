Чуркин об отношениях с США: мы не ждём чудес

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин в интервью RT прокомментировал высказывания о России нового постоянного представителя США Никки Хейли и нового министра обороны США Джеймса Мэттиса.

«Мы не ждём чудес. Их команде нужно сформироваться. Назначение — это только маленький шаг», — заявил Чуркин.

Он отметил важность первой встречи главы МИД России Сергея Лаврова со своим коллегой Рексом Тиллерсоном.

«Первая встреча будет иметь важное значение. Нам нужно набраться терпения и работать», — добавил постпред.

Также Чуркин в интервью RT заявил, что обострение ситуации в Авдеевке может быть провокацией, которая призвана помешать развитию отношений США и России.