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Чуркин об отношениях с США: мы не ждём чудес

07.02.2017 - 20:58

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин в интервью RT прокомментировал высказывания о России нового постоянного представителя США Никки Хейли и нового министра обороны США Джеймса Мэттиса.

«Мы не ждём чудес. Их команде нужно сформироваться. Назначение — это только маленький шаг», — заявил Чуркин.

Он отметил важность первой встречи главы МИД России Сергея Лаврова со своим коллегой Рексом Тиллерсоном.

«Первая встреча будет иметь важное значение. Нам нужно набраться терпения и работать», — добавил постпред.

Также Чуркин в интервью RT заявил, что обострение ситуации в Авдеевке может быть провокацией, которая призвана помешать развитию отношений США и России.

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