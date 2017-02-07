Президент Молдавии: Ожидания от ассоциации с ЕС не оправдались

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что большинство ожиданий от подписания республикой соглашения об ассоциации с Евросоюзом не оправдались. Такие выводы следуют из итогового материала, посвященного двухлетию соглашения, размещенного на персональном сайте президента Молдавии.

В статье содержатся статистические данные об экономической, демографической и социальной ситуации в республике. На основании этих цифр Игорь Додон делает вывод, что "большинство ожиданий от подписания соглашения об ассоциации со странами ЕС и создания зоны свободной торговли не оправдалось".

"Мы пытались обратить ваше внимание лишь на основные показатели и международные оценки развития Республики Молдова за последние два года, прошедшие после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Отметим еще очень важные и, к сожалению, негативные тенденции - более 100 граждан Молдовы ежедневно покидают страну, идет массовый отток рабочей силы, в том числе квалифицированной, число пенсионеров растет, а число официально работающих и платящих взносы в пенсионный фонд уменьшается. Несмотря на все заверения, что все идет хорошо, как минимум, приведенные выше данные, как и ряд других, показывают обратное. Выводы пусть каждый делает сам", - резюмирует Додон.

Статья на президентском сайте предшествовала первому официальному визиту Игоря Додона в Брюссель, который начинается сегодня.

"Сегодня начинается мой визит в Брюссель. Как и было обещано ранее, это второй мой зарубежный визит в качестве Президента Республики Молдова. Предстоит ряд встреч. В числе подтвержденных мероприятий - дискуссии с представителями руководства Европейской комиссии, Европейского совета, Европейского парламента, НАТО. В связи с этим отмечу, что я собираюсь затронуть много вопросов, которые касаются наших взаимоотношений с Европейским Союзом, главным образом после подписания Соглашения об Ассоциации. Отмечу необходимость сотрудничества абсолютно со всеми. Но в основу этого сотрудничества должны быть положены интересы нашей страны - Республики Молдова", - написал он на своей странице в Facebook перед отъездом, пишет «Российская газета».