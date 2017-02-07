Путин подписал закон о ратификации соглашения по "Турецкому потоку"

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по газопроводу «Турецкий поток».

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой республики по проекту газопровода «Турецкий поток», подписанное в городе Стамбуле 10 октября 2016 года», — говорится в документе, пишет RT.

1 февраля Совет Федерации ратифицировал соглашение между правительствами России и Турции о проекте газопровода «Турецкий поток».

Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Чёрного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая.

Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.