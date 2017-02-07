Власти США аннулировали визу Ляшко

Лидеру Радикальной партии Украины Олегу Ляшко аннулировали визу в США. Об этом политик заявил на своей странице Facebook.

"Только что мне аннулировали американскую визу, которую я только получил перед Новым годом, - сообщил Ляшко. - Консульский офицер, неловко потупив глаза, откровенно сказал мне, что у него такие инструкции из Вашингтона".

По мнению лидера Радикальной партии, подобное решение было принято в связи с его "активной позицией по защите национальных интересов", сообщают «Новости Донецкой Республики».