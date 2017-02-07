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Лавров: Восстановление контроля Киева в Донбассе не решит проблем Украины

07.02.2017 - 17:59

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что если Киев восстановит полный контроль в Донбассе, то это не поможет ему решить все проблемы Украины.

«Если кто-то надеется, что проблемы Украины могут быть решены путём просто восстановления полного контроля нынешнего режима в Донбассе, то это утопия, это понимают все и в Европе, включая Париж, Берлин и Брюссель, и Вашингтон это тоже понимает, начали понимать ещё при предыдущей администрации», — сказал Лавров, пишет RT.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрелов Донецкой области военнослужащими ВСУ и Нацгвардии Украины с 4 по 6 февраля.

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