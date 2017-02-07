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ЛНР: ВСУ перебрасывают силы и средства на Донецкое направление

07.02.2017 - 16:03

Киевские силовики в связи с активизацией боевых действий перебрасывают силы и средства на Донецкое направление. Об этом на брифинге в сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

"Украинские боевики в связи с активизацией боевых действий на Донецком направлении перебрасывают силы и средства на данное направление", – отметил он.

"Установлено, что личный состав второго батальона 24-й бригады вооруженных сил Украины в количестве 80 человек из населенного пункта Попасная убывает для усиления 72-й бригады вооруженных сил Украины в район населенного пункта Авдеевка", – уточнил Марочко, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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