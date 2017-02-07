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Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

07.02.2017 - 15:39

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о сохранении тесного контакта между главами МИД и внешнеполитическими советниками по вопросу о сохранении режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

«Канцлер и президент России согласились, что для сохранения режима прекращения огня необходимо приложить новые усилия, и попросили министров иностранных дел и своих советников по внешней политике оставаться по этому вопросу в тесном контакте», — говорится в заявлении пресс-службы, пишет RT.

Ранее стало известно, что Путин и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обострение конфликта в Донбассе и высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня.

При этом в Совфеде, как информирует ФАН, заявили, что Киев ищет возможности для реализации в Донбассе военного сценария.

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