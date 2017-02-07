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Глава Минэнерго Украины допустил возможность веерных отключений электричества

07.02.2017 - 14:54

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил о возможных веерных отключениях электроэнергии в конце марта, в случае блокады угля из Донбасса, сообщает RT. Он отметил, что запасов для работы ТЭС хватит до конца зимы.

Кроме того, он заявил о проведении переговоров с частными компаниями о поставке угля из США. При этом, по его словам, придётся ждать около 50-60 дней.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашённой Луганской народной республике заключили договор на поставку угля в одну из стран дальнего зарубежья.

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