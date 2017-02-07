Лавров: Россия и США продолжают контакты в Женеве по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что контакты между Россией и США по Сирии продолжаются. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Афганистана.

«Еженедельно в Женеве проводятся встречи двух групп как по прекращению огня, так и по гуманитарным вопросам. Контакты по линии этих механизмов между российскими и американскими дипломатами продолжаются и до сих пор», — заявил Лавров.

Он также отметил, что интенсивность контактов дипломатов в Женеве по Сирии при новой американской администрации не снизится, пишет RT.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что возможное сближение США и России могло бы содействовать урегулированию многих кризисов в мире, в том числе украинского и сирийского.