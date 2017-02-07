Информационно-аналитическое сетевое издание
вторник, 7 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Лавров: Россия и США продолжают контакты в Женеве по Сирии

07.02.2017 - 13:59

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что контакты между Россией и США по Сирии продолжаются. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Афганистана.

«Еженедельно в Женеве проводятся встречи двух групп как по прекращению огня, так и по гуманитарным вопросам. Контакты по линии этих механизмов между российскими и американскими дипломатами продолжаются и до сих пор», — заявил Лавров.

Он также отметил, что интенсивность контактов дипломатов в Женеве по Сирии при новой американской администрации не снизится, пишет RT.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что возможное сближение США и России могло бы содействовать урегулированию многих кризисов в мире, в том числе украинского и сирийского.

ПолитикаБольше материалов
Цель карателей в Донбассе
Борис Джерелиевский
Маховик переселения
Владислав Гулевич
Ожидание «Точек-У»
Константин Щемелинин
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Храни веру Православную, ибо в ней твое утверждение!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Убивая в себе русское, украинцы убивают себя
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Как фактор процветания будущей России
Владислав Гулевич
Украинская делегация в США
Цвет из Днепропетровска в Цинциннати
Отдел информации
Колесо историиЕще
ПроисшествияЕще
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования