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ВСУ за сутки 607 раз обстреляли территорию ДНР

07.02.2017 - 13:50

Украинские силовики за минувшие сутки 607 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки преступные силы Украины 607 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 90 раз, минометы различного калибра – 221 раз, танки – 13 раз, 23-мм зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 281 раз.", — сказал Басурин.

Огонь противником велся вдоль линии соприкосновения, включая населенные пункты: Зайцево, Железная Балка, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Ясное, Крутая Балка, Докучаевск, Александровка, Таврическое, Ленинское, Саханка, Коминтерново, район Аэропорта, Петровский и Киевский районы Донецка.

В результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения шесть домов в Донецке, Докучаевск, Комминтерново и Ясное, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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