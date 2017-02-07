Захарченко: Призыв на военную службу в ДНР пока введен не будет

Введение призыва на военную службу в Донецкой Народной Республике в обозримой перспективе не планируется. Об этом сегодня на встрече со студентами в Донецке заявил Глава ДНР Александр Захарченко.

"Призыв нужен, но не сейчас. Мы на себя ответственность за жизни молодых и необученных пацанят брать не будем. Это просто пушечное мясо", — сказал глава Республики.

При этом Захарченко не исключил введение в Республике призыва в будущем.

"Служба должна быть, и все мужчины должны ее пройти. Но это будет потом. Пока только добровольцы", — добавил Александр Захарченко, сообщают «Новости Донецкой Республики».