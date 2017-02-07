Информационно-аналитическое сетевое издание
вторник, 7 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Песков: Россия негативно относится к дальнейшей экспансии НАТО на восток

07.02.2017 - 12:59

Россия негативно относится к дальнейшей экспансии НАТО на восток. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не хотел бы комментировать сообщения СМИ, тем более что каких-либо слов мы с вами не слышали на этот счёт. Официальных каких-то заявлений не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль относится к сообщениям СМИ о том, что США будут выступать за принятие Черногории в НАТО.

При этом он отметил, что если абстрагироваться от каких-то сообщений СМИ, то отношение России к дальнейшей экспансии НАТО на восток хорошо известно.

«Это отношение негативное», — сказал Песков, пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Цель карателей в Донбассе
Борис Джерелиевский
Маховик переселения
Владислав Гулевич
Ожидание «Точек-У»
Константин Щемелинин
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Храни веру Православную, ибо в ней твое утверждение!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Убивая в себе русское, украинцы убивают себя
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Как фактор процветания будущей России
Владислав Гулевич
Украинская делегация в США
Цвет из Днепропетровска в Цинциннати
Отдел информации
Колесо историиЕще
ПроисшествияЕще
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования