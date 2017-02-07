Песков: Россия негативно относится к дальнейшей экспансии НАТО на восток

Россия негативно относится к дальнейшей экспансии НАТО на восток. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не хотел бы комментировать сообщения СМИ, тем более что каких-либо слов мы с вами не слышали на этот счёт. Официальных каких-то заявлений не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль относится к сообщениям СМИ о том, что США будут выступать за принятие Черногории в НАТО.

При этом он отметил, что если абстрагироваться от каких-то сообщений СМИ, то отношение России к дальнейшей экспансии НАТО на восток хорошо известно.

«Это отношение негативное», — сказал Песков, пишет RT.