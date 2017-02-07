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Патриарх Кирилл планирует посетить Сирию

07.02.2017 - 12:42

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен посетить Сирию при первой возможности. Об этом сообщил игумен Арсений Соколов, представитель патриарха при патриархе Антиохийском и всего Востока.

«Передаю вам слова приветствия от главы РПЦ патриарха Кирилла… Он не раз путешествовал по сирийской земле и надеется побывать здесь вновь», — сказал игумен, который провёл встречу с настоятельницей монастыря Сайеднайской Божьей Матери и делегацией российских парламентариев, находящейся в Сирии.

Ранее стало известно, что делегация парламента Сирии приедет в Москву в апреле, пишет RT.

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