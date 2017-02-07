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Ярош открыл учебный центр "Украинской добровольческой армии"

07.02.2017 - 11:59

В воскресенье 5 февраля украинский националист, командующий "Украинской добровольческой армией", Дмитрий Ярош открыл новый учебный центр, построенный в селе Великомихайловка Днепропетровской области. Во время мероприятия состоялось построение личного состава "УДА" и презентация материально-технической базы центра.

«Учебный центр будет проводить слаживание боевых подразделений, переподготовку и повышение квалификации личного состава, военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовку младших командиров для подразделений УДА. Часть вышколенных новобранцев будет выполнять боевые задачи на передовой, другие же вернутся домой, чтобы структурировать на местах отряды территориальной обороны. В инструкторский состав учебного центра входят добровольцы из числа боевых подразделений УДА, принимавших участие в военных операциях на восточном фронте», - заявили в пресс-службе "УДА", сообщают «Новости Донецкой Республики».

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