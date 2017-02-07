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Украинские власти Авдеевки приступили к восстановлению домов с помощью целлофана

07.02.2017 - 12:23

Украинские оккупационные власти Авдеевки сообщили о начале "масштабных работ по восстановлению поврежденных домов". Сотрудники ГосЧС Украины приступили к обивке целлофаном поврежденных окон и крыш домов.

«В Авдеевке начали проводить работы по восстановлению поврежденных в результате обстрелов зданий, они ведутся уже по 40 адресам. Также проведена обивка окон частных домов в количестве 139 шт., а также покрытия крыш домов общей площадью 149 кв. метров», - сказано в сообщении пресс-службы ГосЧС Украины, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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