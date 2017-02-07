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Американские и эстонские военные проведут пеший поход вдоль границы с РФ

07.02.2017 - 11:46

Порядка 200 военнослужащих разведывательного батальона Сил обороны Эстонии и 503-го кавалерийского полка США проведут трёхдневный пеший поход на северо-востоке страны вдоль границы с Россией.

В ходе 53-километрового перехода военные посетят преимущественно русскоговорящие города Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Нарва, передаёт пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Также отмечается, что американские военные планируют выступить перед школьниками и студентами в этих городах Эстонии, пишет RT.

Ранее сообщалось, что тяжёлая бронетехника армии США прибыла в Эстонию в рамках операции Atlantic Resolve.

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