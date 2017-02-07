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Тимошенко: Трамп хорошо понимает ситуацию в Донбассе

07.02.2017 - 11:21

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент США Дональд Трамп имеет чёткое понимание того, что происходит на Украине.

«Мне очень повезло, что у меня была короткая встреча с президентом США», — заявила депутат в передаче «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV.

Она отметила, что Трамп абсолютно чётко понимает, что происходит в Донбассе, и заверил в полной поддержке Украины.

По словам Тимошенко, она обратилась с просьбой к правящей элите США выполнить предоставленные Будапештским меморандумом гарантии и предоставить Киеву оружие, пишет RT.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не знают в точности, что происходит на Украине.

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