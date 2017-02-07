ВСУ обстреляли КПП "Майорск" в Горловке

Украинские военные обстреляли из минометов контрольно-пропускной пункт "Майорск" на севере Горловки. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

"Украинская армия накануне вечером обстреляла из минометов калибра 82 мм КПП "Майорск" под Горловкой", — сказал представитель оборонного ведомства.

Наряду с минометами ВСУ использовали различного типа гранатометы.

"Огонь велся в нерабочее время, гражданского населения в этот момент на блокпосту не было. Информации о пострадавших не поступало", — добавил он, сообщают «Новости Донецкой Республики».