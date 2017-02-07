Грушко: НАТО действиями у границ РФ пытается навязать конфронтационную повестку дня

Страны НАТО продолжают реализацию комплекса решений о развёртывании дополнительных сил на российских рубежах. Об этом заявил представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко.

В интервью Интерфаксу Грушко рассказал, что ушедшая администрация США форсировала планы переброски американских войск в Восточную Европу.

«По сути, своими приготовлениями вдоль наших границ НАТО пытается навязать нам конфронтационную повестку дня, не имеющую ничего общего с реальными потребностями в области безопасности», — добавил российский дипломат, пишет RT.

Он подчеркнул, что в альянсе продолжается проработка новых мер по усилению военного присутствия на юго-восточной периферии НАТО, включая Черноморский регион.