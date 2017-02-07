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СМИ: США открывают центр для ведения информационной войны с РФ

07.02.2017 - 09:52

В США откроется новый центр по ведению информационной войны против России. Об этом сообщает The Daily Beast.

По данным интернет-издания, центр будет осуществлять свою деятельность через малоизвестное межведомственное учреждение в Госдепе.

Он будет носить название «Центр глобального взаимодействия» (Global Engagement Center, GEC).

Отмечается, что межведомственный офис станет первым по борьбе с российской пропагандой с 1990-х годов, когда после холодной войны противодействие ей казалось неактуальным.

Изначально проект центра затачивался администрацией экс-президента США Барака Обамы под борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

На деятельность GEC в ближайшие два года будет выделено $160 млн, он будет следить за зарубежными пропагандистскими кампаниями, анализировать их и оказывать противодействие, пишет RT.

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