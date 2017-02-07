СМИ: Советник Трампа порекомендует одобрить вступление Черногории в НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн будет рекомендовать Дональду Трампу поддержать членство Черногории в НАТО. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Ожидается, что Флинн в ближайшие дни будет рекомендовать Трампу одобрить вступление Черногории в НАТО», — заявил высокопоставленный представитель администрации президента США.

По данным издания, Трамп может заблокировать предложение по вступлению Черногории в НАТО, поскольку потребуется единогласная поддержка со стороны всех членов альянса.

Ранее Дональд Трамп выразил решительную поддержку НАТО, пишет RT.

В настоящее время членами Североатлантического альянса являются 28 стран.