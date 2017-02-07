Информационно-аналитическое сетевое издание
вторник, 7 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

СМИ: Советник Трампа порекомендует одобрить вступление Черногории в НАТО

07.02.2017 - 09:31

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн будет рекомендовать Дональду Трампу поддержать членство Черногории в НАТО. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Ожидается, что Флинн в ближайшие дни будет рекомендовать Трампу одобрить вступление Черногории в НАТО», — заявил высокопоставленный представитель администрации президента США.

По данным издания, Трамп может заблокировать предложение по вступлению Черногории в НАТО, поскольку потребуется единогласная поддержка со стороны всех членов альянса.

Ранее Дональд Трамп выразил решительную поддержку НАТО, пишет RT.

В настоящее время членами Североатлантического альянса являются 28 стран.

ПолитикаБольше материалов
Цель карателей в Донбассе
Борис Джерелиевский
Маховик переселения
Владислав Гулевич
Ожидание «Точек-У»
Константин Щемелинин
Шиитско-курдский роман
Николай Севостьянов
Русская зона мира
Юрий Котенок
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Храни веру Православную, ибо в ней твое утверждение!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Убивая в себе русское, украинцы убивают себя
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Как фактор процветания будущей России
Владислав Гулевич
Украинская делегация в США
Цвет из Днепропетровска в Цинциннати
Отдел информации
Колесо историиЕще
ПроисшествияЕще
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования