Трамп: США не знают в точности, что происходит на Украине

Соединённые Штаты не знают в точности, что происходит на Украине, это предстоит выяснить. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Ведущий телеканала Fox News Билл О'Райли заявил Трампу, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным «пророссийские силы расширили насилие на Украине».

При этом О'Райли спросил американского президента, не воспринял ли он это как оскорбление.

«Нет, не воспринял, поскольку мы не знаем в точности, что там происходит. Эти «про-силы», мы не знаем, контролируются они или нет — такое тоже бывает. Мы узнаем», — ответил Трамп.

5 февраля стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко и американский лидер Дональд Трамп обсудили вопросы сотрудничества двух стран и ситуацию в Донбассе, пишет RT.