Компании SpaceX присоединилась к иску против миграционного указа Трампа

Компании SpaceX и Tesla, принадлежащие Илону Маску, присоединились к иску против миграционного указа президента США Дональда Трампа.

Как сообщает The Hill, 6 февраля SpaceX и Tesla, а также ещё 28 компаний присоединились к исковому заявлению.

«Как только мы узнали о существовании документа, то стали настаивать, чтобы нас добавили в него», — заявил представитель Tesla.

5 февраля 97 компаний, среди которых Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter, подали совместное заявлене в апелляционный суд. По их мнению указ Трампа является дискриминирующим, пишет RT.