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В дагестанском селе введен режим КТО

07.02.2017 - 07:58

В селе Анди Ботлихского района Дагестана введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил представитель оперативного штаба.

«В 06:30 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в административных границах населённого пункта Анди Ботлихского района Дагестана», — сообщил представитель оперативного штаба, пишет RT.

Он отметил, что ведётся поиск боевиков и их пособников.
Ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что на территории республики ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группировки.

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