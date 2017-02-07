В дагестанском селе введен режим КТО

В селе Анди Ботлихского района Дагестана введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил представитель оперативного штаба.

«В 06:30 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в административных границах населённого пункта Анди Ботлихского района Дагестана», — сообщил представитель оперативного штаба, пишет RT.

Он отметил, что ведётся поиск боевиков и их пособников.

Ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что на территории республики ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группировки.