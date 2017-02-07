Cеул опасается провокаций КНДР

Исполняющий обязанности главы Южной Кореи, премьер-министр Хван Гё Ан заявил, что КНДР может совершить стратегические провокации в преддверии дня рождения Ким Чен Ира, которому 16 февраля исполнилось бы 75 лет.

«В этом месяце, когда исполняется 75 лет Ким Чен Иру, как никогда высока вероятность стратегической провокации», — приводит слова Гё Ана агентство Yonhap.

Он отметил, что провокация может случиться в случае, если действующий глава Северной Кореи Ким Чен Ын отдаст соответствующий приказ.

При этом в настоящий момент нет никаких признаков провокаций со стороны КНДР, подчеркнул премьер Южной Кореи, пишет RT.