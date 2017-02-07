9 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области

В Амурской области сошли с рельсов 9 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Как говорится в сообщении, «сегодня около 10:00 местного времени (04:00 мск) в Амурской области на перегоне Тутаул — Клепиково Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» произошёл сход вагонов грузового поезда».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что в связи с восстановительными работами движение по магистрали временно приостановлено, передает RT.