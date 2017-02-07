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Ведущий Fox News не стал извиняться за слова о Путине

07.02.2017 - 06:45

Ведущий телеканала Fox News Билл ОʼРайли не стал извиняться за свои слова о президенте России Владимире Путине.

В начале очередного выпуска ОʼРайли продолжил враждебную риторику в адрес российского президента, заявив, что он является «тираном».

«Я работаю над извинениями, но это может занять некоторое время. Возможно, что вы сможете дождаться их в 2023 году», — заявил журналист.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания журналиста Fox News о Путине.

5 февраля ОʼРайли во время разговора с президентом США Дональдом Трампом выступил с обвинениями в адрес Путина, назвав его «убийцей». Трамп на это ответил, что Соединённые Штаты совершили множество ошибок, в результате чего погибли люди, пишет RT.

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